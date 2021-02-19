Covid-19 kaynaklı bir ölüm daha...

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, yoğun bakımda Covid- 19 tedavisi gören 81 yaşında bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

28 Ocak'tan bu yana hastanede tedavi gören 81 yaşındaki M.H'nin hipertansiyon hastalığı ve diyabeti de olduğu belirtildi.

Böylelikle, Kıbrıs'ın kuzeyinde Covid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükselmiş oldu.