Covid-19 kaynaklı bir ölüm daha

Sağlık Bakanlığı Coronavirüs (Covid-19) kaynaklı bir ölümün daha gerçekleştiğini duyurdu. Bakanlıktan verilen bilgiye göre 81 yaşındaki Covid-19 hastası Serpil Hancıoğlu, yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Nöroloji karantina servisinde yoğun bakımda yatan entübeli Covid-19 81 yaşındaki pozitif Serpil Hancıoğlu (KOAH + pnömoni + Diabet + Akut böbrek yetmezliği ) az önce hayatını kaybetti... "

Böylelikle Kıbrıs'ın kuzeyinde son bir haftada Covid-19 kaynaklı 4'üncü ölüm, 2020 yılının Mart ayından beri de 10'uncu ölüm gerçekleşmiş oldu.