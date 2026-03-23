“Çorabını Gey Da Gel” yürüyüşü ertelendi
Çorabını Gey Da Gel Down Sendromu Farkındalık Yürüyüş ve Etkinlikleri olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Yürüyüşün 24 Mart Salı günü düzenleneceği açıklanmıştı.
Konuyla ilgili LTB’den yapılan duyuruda, etkinliğin gerçekleşeceği tarihe ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Etiketler : LTB, çorabını gey da gel