"Çöp depolama alanıyla ilgili farklı öneriler ortaya koyduk, hiçbiri hayata geçirilmedi"

Lefke Belediyesi Başkanı Aziz Kaya, 27 Haziran'da Lefke Belediyesi'nin kontrolündeki çöp depolama alanındaki yangının kontrol altına alındığını belirtti ve yangınla ilgili mücadelelerinin sürdüğünü açıkladı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Aziz Kaya, Lefke Belediyesi olarak kendilerinin söz konusu çöp depolama alanıyla ilgili bugüne kadar farklı çözüm önerileri ortaya koyduklarını ancak bunların hiç birinin hayata geçmediğini söyledi.

Kaya açıklamasının devamında, "Çıkan Yangın ile ilgili olarak sorumluluklarımızın farkındayız ve hiçbir bahanenin arkasına sığınmıyoruz. Fakat attığımız adımların da karşılığının olmaması veya engellenmesi bizlerin bölge halkımıza sunmak istediğimiz hizmet kalitesinin yetersiz kalmasına sebep olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Aziz Kaya'nın açıklaması şöyle:

27 Haziran günü Lefke Belediyesinin kontrolünde bulunan Çöp depolama alanında meydana gelen yangına tüm belediye ekiplerimiz ve İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınmıştır. Ekiplerimiz, çöp depolama alanında çalışmalarına aralıksız olarak devam etmiş ve yetersiz kaldığı noktalarda ise ilgili kurumlardan destek talebinde bulunmuştur. Kamuoyunun gündemini uzun bir dönemdir meşgul eden ve pandemi dönemi ile başlayan Güzelyurt Belediyesi'ne ait çöpler yaklaşık 3 aydır artık Belediyemize ait olan Çöp depolama alanına getirilmemektedir. Bunun yanında bu alan bölge askeri birlikleri Lefke Belediyesi ve Lefke Avrupa Üniversitesine ait çöp toplama araçları tarafından kullanılmaktadır.

Havaların ısınması ile her geçen gün yanma riski artan Çöp depolama alanının Islah çalışmaları belediyemiz imkanları ile devam etmektedir. Gerek yangın, gerekse yangın öncesi gerekse sonrasında Tarım Bakanlığı’na ait paletli dozer talep edilmiş, fakat araç Güzelyurt Mevlevi kavşağında günlerce boş olarak bekletilmesine rağmen talebimize cevap verilmemiştir. Buda ıslah çalışmalarının aksamasına ve yangın sonrasında yapılan çalışmaların istenilen sürede arzu edildiği şekilde sonuçlanmamasını getirmiştir. 10 gün süren mücadelenin ardından minimum seviyesine getirilen yangın, bugün (dün) yeniden alevlenmiş ve ekiplerimizin hemen müdahalesi ile söndürme çalışmaları devam etmektedir.

Lefke Belediyesi olarak Çöp Depolama alanının ıslah edilmesi ile ilgili olarak bugüne kadar farklı proje önerileri ortaya koyduk. Bunlardan ilki çöp depolama alanı içerisine akıtılan Vidanjör sularının alandan ayrıştırılarak arıtılabileceği bir mekanizmanın kurulması yönündeydi. Fakat sistemin kurulumu için gerekli yatırım maliyeti belediyemizi aşan boyuttaydı. Ayrıca Yeşil atık ve evsel atığında ayrıştırılarak Çöp depolama alanı içerisinde kompostlanması ve ekonomiye geri kazandırılması hedeflenmekteydi. İkinci Proje ise bizlere bir proje önerisi olarak gelmişti. Bu kapsamda fizibilite çalışmaları ve ÇED sürecinin başlatılabilmesi için 1992 den itibaren Lefke Belediyesi'nin kullanımında olan alanın resmi bir evrakla kullanım belgesi ihtiyacı talebimiz ilgili bakanlık olan Maliye Bakanlığınca reddedilmiştir. Merkezi Hükümet tarafından Güngör Çöp Depolama alanı ile ilgili Proje gerekçe sunulmuştur.

Orada yaşanan sıkıntılar tüm kamuoyunun bilgisinde iken, bulunan alternatif çözümlerinde hayata geçirilmesi ile ilgili önerilerin reddedildiği bir dönemden geçiyoruz. Çıkan Yangın ile ilgili olarak sorumluluklarımızın farkındayız ve hiçbir bahanenin arkasına sığınmıyoruz. Fakat attığımız adımların da karşılığının olmaması veya engellenmesi bizlerin bölge halkımıza sunmak istediğimiz hizmet kalitesinin yetersiz kalmasına sebep olmaktadır. Bugün, dünyanın her yerinde bulunan vahşi depolama alanlarında benzer sorunlar yaşanmakta ve bunun ile ilgili çözümler geri dönüşüm veya ekonomiye katılım yöntemleri ile sürdürülebilir hale getirilmektedir. Bizlerin de yapması gerekenin bu olduğunu biliyoruz. Bunun için iki yöntem vardır. 1.si biran önce yasa ve tüzükleri hazır olan Entegre katı atık yönetimi tüzüğünün yürürlüğe girmesi ve Güzelyurt-Lefke için planlanan Atık Transfer istasyonunun kurulması ve her iki beldenin de çöpünün Güngör’e taşınması. 2.si ise Yerel Yönetimler yetkilendirilerek Ayrıştırma veya Geri dönüşüm sistemleri ile kendi atık yönetim sistemlerini kurmaya teşviklerin verilmesidir.

Devlet kurumlarından gerekli desteği görmemiş olmamıza rağmen normale dönmek için duyarlı araç sahiplerinin katkısıyla şu an ıslah çalışmalarını sürdürmekteyiz.