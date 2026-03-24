Collective Beat’ten Türkçe komedi gecesi

Kıbrıs’ın kuzeyinde son dönemde düzenlediği komedi etkinlikleriyle dikkat çeken Collective Beat, 31 Mart’ta Rüstem Kitabevi’nde gerçekleştireceği Türkçe komedi gecesiyle izleyicilere keyifli bir akşam sunmaya hazırlanıyor.

Saat 20.00’de başlayacak etkinliğin sunuculuğunu Hakan Çoban üstlenecek. Sahne enerjisiyle dikkat çeken Çoban, gece boyunca farklı tarzlara sahip komedyenleri izleyiciyle buluşturacak.

Gecede sahne alacak isimler; aşkı, ilişkileri, travmaları ve hayatın absürtlüklerini mizahi bir dille ele alacak. Beren Rojin Durmaz keskin mizah anlayışıyla öne çıkarken, Tuz Biber sahnelerinden tanınan Efe Yürekli de performansıyla geceye renk katacak.

Ozan Özdemir ise bekar bir babanın hayata dair sorgulamalarını ve ilişkilerin komik yönlerini sahneye taşıyacak. Programda ayrıca Günnur Koçer, Adil Bey, Erkan Kanki, Pembe Menteş ve Veysi Piskobulu da sahne alacak.

Sürpriz performanslar ve dans gösterilerinin de yer alacağı etkinlik, izleyicilere dinamik ve çok katmanlı bir program sunmayı hedefliyor.

Etkinlik Detayları:

Tarih: 31 Mart

Saat: 20.00

Mekân: Rüstem Kitabevi

Collective Beat, tüm mizahseverleri bu özel gecede bir araya gelmeye davet ediyor.