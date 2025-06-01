KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Kutlamaktan çok yüzleşmemiz gereken gerçeklerle karşı karşıyayız” dedi. Kıbrıs’ın kuzeyinde

çocukların ihmal edildiğini, dışlandığını ve sistematik olarak haklarının ihlal edildiğini kaydeden Maviş,

“Çocukların hakkı yalnızca kutlanmaz, yaşatılır.” diye konuştu.

“Çocukların beden ve ruh sağlığı tehlikede”

Maviş, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin 2023 yılı verilerine göre, 61 kız çocuğunun anne, 7 erkek çocuğunun ise baba olduğunu aktaran Burak Maviş, “Bu, çocukluk hakkı ve beden bütünlüğünün açıkça ihlal edildiğini gösteriyor.” ifadelerini kullandı. Evrensel Çocuk Hakları Derneği’nin verilerine göre 2021 ile 2023 arasında 111 çocuk istismarı vakasının mahkemeye sevk edildiğini belirten Maviş, “Görünmeyen vakalarla birlikte bu tablo daha da ürkütücü hale geliyor.” dedi.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin 2023 yılı verilerine de işaret eden Maviş, 16 yaşından küçük 71 çocuk aleyhine 88 dava neticelendiğini, 15 çocuk için hapislik, 8 çocuk için para, 30 çocuk için kefalet senedi, 3 çocuk için sınama kararı verildiğini ifade etti. “Çocuk istismarı ve ihmaliyle mücadelede yalnızca cezalandırmaya değil, önleyici adımlara da odaklanılmalıdır.” diye konuştu.

2020 yılında yapılan bir tez çalışmasına değinen Maviş, ilkokul öğrencilerinde DEHB oranının yüzde 28.9 olarak tespit edildiğini belirterek, “Bu oran, ruhsal sağlık alanında ciddi bir ihmalin göstergesidir.” dedi.

“Eğitim hakkı geçici yapılara mahkûm edilemez”

Eğitim Bakanlığı verilerine göre 294 sınıf binasının boşaltıldığını ve yerine sadece 218 konteyner sınıf kurulduğunu söyleyen Maviş, öğrencilerin yüzde12’sinin konteynerde eğitim gördüğünü belirtti. “Ayrıca okulların yüzde 14’ü bina güvenliği nedeniyle kısmen boşaltılmış durumda. Eğitim hakkı geçici yapılara mahkûm edilemez.” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin ulaşım hakkının da ihmal edildiğine dikkat çeken Maviş, “23 bin öğrenci, yaşları belirsiz 815 eski otobüsle taşınıyor. Ulaşım hakkı, bir şekilde okula gitmek değil; güvenli, sağlıklı ve onurlu koşullarda eğitime erişim hakkıdır.” dedi.

“Eğitimde eşitsizlik derinleşiyor”

KTÖS’ün 2023 yılına ait “Eğitim Değerlendirmesi ve İhtiyaç Analizi” raporuna da değinen Burak Maviş, rapora göre okulların yüzde 28’inde çocukların beslenme, barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanamadığını, yeni başlayan öğrencilerin hazırbulunuşluğunun düşük olduğunu ve ev ortamlarının öğrenmeye elverişli olmadığını vurguladı. Maviş, “Müfredat öğrenci ihtiyaçlarına duyarsız. Bakanlığın maddi, akademik ve kültürel desteği yetersiz.” dedi.

“Kapsayıcılık ilkesi ihlal ediliyor”

Okulların yüzde 49’unda özel eğitim desteği olmadığını ve yüzde 61’inde psikolojik danışman bulunmadığını ifade eden Burak Maviş, “Okullarımızın fiziksel yapısı ve eğitim ortamları özel gereksinimli öğrenci dostu değil. Yabancı öğrenciler için Türkçe destek programı sunulmuyor. Öğretmenler artan ihtiyaçlar karşısında yalnız bırakılmış durumda.” açıklamasında bulundu.

Maviş, devletin görevinin yalnızca okul açmak olmadığını vurgulayarak, “Devletin görevi; nitelikli, eşit, kapsayıcı ve güvenli bir eğitim ortamı sunmaktır. Çocukların gelişimini destekleyecek sosyal politikalar ve koruma mekanizmalarıyla birlikte bütüncül bir çocuk politikası oluşturulmalıdır.” dedi.

Burak Maviş, “Çocukların hakkı yalnızca kutlanmaz. Yaşatılır. Bu bizim insanlık, devletin ise anayasal sorumluluğudur.” ifadelerini kullandı.