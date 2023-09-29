“Çocuklarımızı pedagojik eğitimi almamış geçici öğretmenlerle eğitiyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, eğitimde en fazla göze çarpan 9 eksiğe dikkat çekti, yanşan durumu özetledi.

Çocukların fiziksel koşulları uygun olmayan okullarda, tıklım tıkış sınıflarda, tarihsel ve olgusal yanlışlarla dolu kitaplarla, pedagoji eğitimi almamış geçici öğretmenlerle eğitildiğine dikkat çeken Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Çocuklarımızı,

1. fiziksel koşulları uygun olmayan okullarda,

2. tıklım tıkış sınıflarda,

3. tarihsel ve olgusal yanlışlarla dolu kitaplarla,

4. pedagoji eğitimi almamış geçici öğretmenlerle,

5. Türkçe bilmeyenlerle bilenlerin birlikte bulunduğu ortamlarda,

6. özel durumlarını, yeteneklerini ve özel ilgi alanlarını asla dikkate almadan,

7. müfredatı, yöntemleri, teknoloji kullanımını çağa uygun hale getirip getirmediğimizi doğru dürüst tartışmadan,

8. karınları aç mı tok mu diye bakmadan,

9. ekran bağımlılığı ve başka bağımlılıklarla planlı bir biçimde mücadele etmeden...

eğitiyoruz!

Ve biz çocuklarımızı çok seviyoruz!..