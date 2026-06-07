“Çocuklardan ve ailelerden özür dileyin, sorumluluk alın, istifa edin”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, Kolej Giriş Sınavı'nda (KGS) yer alan bir İngilizce sorusuna tepki göstererek, Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nu istifaya davet etti.

Gelener, KGS'nin yıllardır çocukları küçük yaşta rekabete sürükleyen, özel ders ve kurs sistemini büyüten ve eğitimde fırsat eşitliğini zedeleyen bir eleme mekanizmasına dönüştüğünü söyledi. Sınavın çocukların ilgi, yetenek ve gelişim süreçlerini ölçmediğini belirten Gelener, test çözme becerisi, sınav kaygısıyla başa çıkma kapasitesi ve ailelerin ekonomik imkanlarının ön plana çıktığını ifade etti.

Sınavın, Eğitim Bakanlığı'nın sınav sistemini yönetme konusundaki yetersizliğini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydeden Gelener, 10-11 yaşındaki öğrencilerin girdiği bir sınavda İngilizce okuma parçasında, kolu ve bacağı bir köpekbalığı tarafından koparılan bir kadına ait görsel kullanılmasına tepki gösterdi.

Söz konusu görselin çocukların gelişim düzeyine, psikolojisine ve pedagojik güvenliğine uygun olmadığını vurgulayan Gelener, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Gelener açıklamasında, KGS'nin İngilizce sorularının geçmiş yıllarda da müfredat dışı içerikler, yanıltıcı ifadeler, hatalı cevaplar, yaş düzeyine uygunluk ve ölçme-değerlendirme kriterleri açısından tartışma konusu olduğunu hatırlattı.

Son dönemde yaşanan disiplin tüzüğü tartışmalarına da değinen Gelener, toplumun çocukların duygusal istismarına yol açabilecek söz, davranış ve görsellere karşı hassasiyet gösterdiğini belirterek, sınavlarda ideolojik içeriklerin yer almasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Eğitim Bakanlığı'nın sınav hazırlama, denetleme ve pedagojik kontrol süreçlerinde kamusal sorumluluğunu yerine getirmediğini iddia eden Gelener, yaşananların yalnızca bir görsel tartışması olmadığını, çocukların nasıl bir eğitim anlayışıyla karşı karşıya bırakıldığının göstergesi olduğunu söyledi.

Son olarak UBP-DP-YDP Hükümeti ve Eğitim Bakanlığı'na da tepki gösteren Gelener, yaşananların ardından yetkililerin çocuklardan ve ailelerden özür dilemesi, sorumluluk üstlenmesi ve istifa etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.