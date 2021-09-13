Çocuk ve yetişkinler için tiyatro atölye çalışmaları başlıyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun tiyatroya ilgi duyan çocuk ve yetişkinler atölyesi kursları bu yıl ekim ayında tekrardan başlıyor.

Pandemi dolayısıyla bir yıl ara verilen kurslar dört farklı kategoride açılıyor.

Yetişkinler Tiyatrosu

LBT’den yapılan açıklamaya göre, LTB Sanat Yönetmeni Cem Aykut'un eğitmenliğinde, Yetişkinler Tiyatrosu (18 yaş ve üstü) ekim ayından itibaren her çarşamba 18.00 - 20.00 arası Merkez Lefkoşa-Tiyatro Salonu'nda çalışmalarına başlıyor. Pandemi dolayısıyla kayıtlar 25 kişi ile sınırlı.

9 -12 Yaş Grubu Çocuk Tiyatrosu

LBT Deniz Çakır'ın eğitmenliğinde, Çocuk Tiyatrosu (9-12 yaş) ekim ayından itibaren her cumartesi 14.30 - 15.30 arası Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda çalışmalarına başlıyor. Kayıtlar 10 kişi ile sınırlı.



7-8 Yaş Grubu Çocuk Tiyatrosu:

LBT sanatçılarından Asu Demircioğlu eğitmenliğinde, Çocuk Tiyatrosu (7-8 yaş) ekim ayından itibaren her pazartesi 17.00 - 18.00 arası Merkez Lefkoşa-Tiyatro Salonu'nda çalışmalarına başlıyor. Kayıtlar 10 kişi ile sınırlı.



İleri Dönüşüm Atölyesi:

Asya Kazafanalı ile İleri Dönüşüm Atölyesi (8-12 yaş) ekim ayından itibaren her salı 17.00 - 18.00 arası Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda çalışmalarına başlıyor. Kayıtlar 5 kişi ile sınırlı.

Sağlık Üst Kurulu'nun tiyatro salonları hususunda aldığı kararlar doğrultusunda katılımcılardan haftalık PCR/antijen testi istenecek. İletişim numarası :0392 227 87 82.

