Çocuğa şiddete 6 ay hapislik

Çamlıbel’de ‘şımarıklık’ yaptığı gerekçesiyle 4 yaşındaki çocuğu ciddi şekilde darp eden üvey anne S.K. ile darp videosunu çeken C.K. Girne Kaza Mahkemesi’nde yargılanarak, 6’şar ay hapse mahkum edildi. Kararı okuyan Yargıç Hazan Aksun, meydana gelen olayda çocuğun hem fiziksel hem de psikoloji olarak etkilendiğini ifade etti. Aksun, çocukların anne ve babaları tarafından korunmaları gerekirken, böyle bir olayın yaşanmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Aksun, sanıkları yargılandıkları davalardan suçlu bulup 6 ay hapse mahkum ettiğini açıkladı.

Kamalı Haber