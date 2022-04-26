‘Cinsel saldırı’ suçuna 3 buçuk yıl hapis

Cinsel saldırı suçundan tutuklu yargılanan sanık Salman Salman aleyhindeki davanın kararı açıklandı, “Çocuğa cinsel İstismar, Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz, Darp, Uygunsuz Tavır Hareket ve Sirkat” suçlarından itham edilen sanık 3 buçuk yıl hapis cezası aldı.

Salman Salman, 28 Ekim tarihinde Lefkoşa'da Reşadiye Sokak üzerinde yürüyen 15 yaşındaki kız çocuğuna, 1 Kasım tarihinde Lefkoşa Surlariçi Mahmut Paşa Sokak üzerinde yürüyen 32 yaşındaki kadına, Lefkoşa'da Polis Sokak üzerinde yürüyen 43 yaşındaki kadına ve 15 yaşındaki kız çocuğuna, Lefkoşa Reşadiye Sokak’ta yürüyen 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuştu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyeti sanıkların aleyhine verilen kararı Kâtip açıkladı. Kâtip, sanığın işlediği suçların ciddiyet ve vahametine değindi. Şerife Kâtip, sanığın adaya geldikten sonra 5 kişiye art arda cinsel saldırı suçunu işlemesi ve kadın ile çocukların cinsel dokunulmazlık ve bedensel dokunulmazlıklarına karşı suç işlemesinin ciddiyetine değindi. Kâtip, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Kâtip, Salman Salman'a oybirliği ile 3 buçuk yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.