Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla yakalandı, tutuklandı

Ülkeye tasarrufundaki cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş yapmak isterken yakalan zanlı A.B.G. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, zanlının aracında yapılan aramada yüklü miktarda para ve altın bulunduğunu mahkemeye aktarırken, zanlı verdiği gönüllü ifadede “Çalışıp kazandım” dedi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, yaşananları aktardı. Polis, zanlı A.B.G’nin 21 Şubat 2022 tarihinde, saat 18:00'da Ercan hava limanından ülkeye giriş yaptıktan sonra havaalanından çıktığı esnada alınan bir bilgi üzerine valizinde bir polis ekibi tarafından yapılan kontrolde 63 adet jel ile 5 adet damla içerikli cinsel gücü arttırıcı ilaçların tespit edilip emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Aracından yüklü paralar ve altın çıktı

Polis, yine zanlının aracında yapılan aramada 6 adet tam, 7 adet yarım altınlar, 3 bin 900 Dolar, 5 bin 863 Euro, bin 530 Sterlin ve 6 bin 400 TL nakit paraların tespit edildiğini söyledi.

Gönüllü ifade verdi: “Çalışıp biriktirdim”

Zanlının paraları çalışıp biriktirdiğini beyan ettiğini ve aynı gün gönüllü ifade verdiğini belirten Polis, aynı gün zanlının ikametgâhında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili başlatılan tahkikatın henüz yeni başladığını ve

zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirtip, bu bağlamda zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.