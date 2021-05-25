“Cinayetin bir an önce aydınlatılması için sorumlu makamlar harekete geçmelidir”

Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Cinayetin bir an önce aydınlatılması, katillerin cezalandırılması için sorumlu makamlar derhal harekete geçmelidir” dedi.

Bengihan, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan herkesi güç birliği içinde mücadele etme konusunda da çağrı yaptı.

Yapılan açıklama şöyle:

“Kıbrıs Türk basınının demokrat, cesur, araştırmacı gazetecisi Kutlu Adalı’nın evinin önünde hunharca katledilmesinin üzerinden 25 yıl geçmiş olmasına rağmen katillerinin niçin bulunmadığı, son yaşanan olaylarla açıkça ortaya çıkmıştır.

Türkiye’de faaliyet gösteren bir organize suç örgütü liderinin, cinayeti azmettirenlerin TC devletinin o dönemdeki İçişleri Bakanı ve Özel Harekat Dairesi Başkanı olduğunu ifşa etmesi aslında malumun ilanıdır.

Kıbrıs Türk demokrasisi üzerinde kara bir leke olarak kalan bu faili meçhul cinayetin bir an önce aydınlatılması, katillerin cezalandırılması için sorumlu makamlar derhal harekete geçmelidir.

Demokrasiyi hazmedememiş karanlık güçlerin elini kolunu sallayarak adamıza gelip aydınlarımızı, gazetecilerimizi katletmesini bir daha yaşamamak adına Kıbrıslı Türklerin demokratik kurumları ile kendi kendini yönetmesi, uluslararası hukukun bir parçası olarak dünyada yerini alması için tüm demokrasi ve barış güçlerinin işbirliğine ihtiyaç vardır.

Kutlu Adalı cinayetinin failleri bulunup cezalandırılıncaya kadar insan haklarına, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan herkesi güç birliği içinde mücadeleye çağırırız.”