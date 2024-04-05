Tarım Dairesi'nin haftalık mevve-sebze denetimlerinde çilek, elma ve armutta limit üstü bitki koruma tespit edildi.

29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numunelere Devlet Laboratuvarında yapılan analizler sonucunda İthal ürünlerden alınan 41 numunenin 39’u temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 2 numuneye rastlandı. Svs Tic. Ltd. ait armutta (S.M)ve Non Foods’a ait elmada (Pink Lady) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Yerli ürünlerden alınan 23 numunenin 22’si temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 numuneye rastlandı. Yeşilırmak köyü sakini Cevdet Atalar’a ait çilekte limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.