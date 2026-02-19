Cikla avı 15 Mart’a kadar uzadı

Başbakan Ünal Üstel, KKTC Avcılık Federasyonu’nu kabulünde, avcıların talebiyle, cikla avını 15 Mart’a kadar uzattıklarını açıkladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel, KKTC Avcılık Federasyonu Başkanı Tahir Saygıner ve yönetim kurulunu kabul ederek avcıların taleplerini değerlendirdi. Görüşmede, özellikle iklim değişiklikleri nedeniyle av sezonunda yaşanan zorluklar ele alındı.

Avcıların, çifteli kuş olarak bilinen ve halk arasında “cikla” adı verilen türün ülkede 15 Mart’a kadar görüldüğünü belirtmesi üzerine, mevcutta 28 Şubat’ta sona eren cikla avının 15 Mart’a kadar uzatılması talebi gündeme geldi.

Başbakan Üstel, avcıların bu talebini uygun bulduklarını ve bu talep doğrultusunda konunun Bakanlar Kurulu’nda görüşülerek gerekli yasal düzenlemenin hazırlandığını açıkladı. Üstel, hazırlanan düzenlemenin Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edildiğini vurgulayarak, süratle Meclis gündemine alınması için komite üyelerine gerekli talimatın verildiğini ifade etti.

Başbakan Üstel, “İklim değişikliği nedeniyle avcılarımızın taleplerini yerinde bulduk. Yasal düzenlemeyi hızla geçirerek hedeflenen 15 Mart tarihine kadar cikla avının devam etmesini sağlayacağız.” dedi.

KKTC Avcılık Federasyonu Başkanı Tahir Saygıner ise hükümetin avcı camiasının sorunlarına kayıtsız kalmadığını vurgulayarak, yeni yasa tasarısının hazırlanması sürecindeki yapıcı yaklaşım nedeniyle Başbakan Üstel’e teşekkür etti.