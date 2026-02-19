"Anayasa'ya aykırılık tartışması var, sorumluluktan kaçmayız"

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Türk Telekom'a peşkeş protokolü" olarak bilenen Fiber Optik Protokolü ile ilgili olarak çok fazla itiraz ve iddia olduğuna dikkat çekti, Cumhurbaşkanlığı olarak bu konuda sorumluluktan kaçmayacaklarını söyledi.

Kıbrıs Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aytuğ Türkkan'a konuşan Erhürman, "Konuyla ilgilendim. Meclis'teki tartışmaları da takip ettim. Çok fazla Anayasa'ya aykırılık tartışması ve iddiası var. İtirazlar ve iddialar bu kadar açıkken Cumhurbaşkanlığı da Anayasa'nın kendisine verdiği görevden kaçmaz" değerlendirmesini yaptı.

Hafta başında, UBP-DP-YDP Hükümeti, "Türk Telekom'a peşkeş protokolü" olarak bilenen Fiber Optik Protokolü'nü ısrarla Meclis'ten geçirmek isterken, muhalefet de söz konusu protokolün yasallaşmaması için büyük bir direniş göstermişti.

AYRUĞ TÜRKKAN'IN RÖPORTAJI