Çiğ süt bedelleri bugün ödeniyor
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerini bugün ödüyor.
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 1- 15 Kasım tarihleri arasında alınan küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamını bugün ödüyor.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, SÜTEK’e bu dönemde süt veren 653 üretici için 23 milyon 480 bin 474 TL banka hesaplarına yatırıldı.
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