CHP'de olağanüstü kurultay imzalar teslim edildi

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 38. Olağan Kurultay’a ilişkin “mutlak butlan” kararı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan ilan edilmesinin ardından parti içinde kurultay çağrıları hız kazandı...

CHP’li delegeler ve il örgütleri tarafından başlatılan olağanüstü kurultay talebine ilişkin toplanan imzalar, saat 11.45’te CHP Genel Merkezi’ne teslim edildi. İmzaları genel merkeze getiren heyette CHP TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu öğrenildi.