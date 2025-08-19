Cezaevine gönderildi

Haspolat'da meydana gelen cinsel taciz suçundan tutuklanan N.K yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ozan Kuşak mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının “Cinsel Saldırı” ve “Cinsel Taciz” suçlarından tutuklandığını anımsattı.

Polis, zanlının 15 Ağustos 2025 Tarihinde saat 23.00 raddelerinde abisinin ikametgahı içerisinde banyoya girerek, o esnada kendisini keselemekte olan 24 yaşındaki yeğenine cinsel saldırı ve cinsel tacizde bulunduğunu aktardı. Polis, aynı gün zanlının tespit edilemediğinden dolayı, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne başvurularak aleyhinde derdest emri temin edildiğini belirtti. Polis, zanlının 16 Ağustos 2025 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını açıkladı. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını belirtti. Polis, zanlının ülkede turist statüsünde bulunduğunu, serbest kalması halinde yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.