"Cezaevi müdürüne ceza bağışlama yetkisi verilmesi skandaldır"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, UBP-DP-YDP hükümetinin skandal bir karara daha imza atarak cezaevi müdürüne iki yıldan uzun süre hapis cezası alan kişilere cezasının üçte birini bağışlama yetkisi verdiklerini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, mahkemelerin verdiği cezaların tek bir kişinin kararıyla indirilebilmesinin yargı kararlarını anlamsızlaştıracağını söyledi, cezaevi müdürünün hükümet tarafından atanan bir kişi olduğuna dikkat çekti.

Düzenlemede yer alan "iyi hal ve çalışkanlık" kriterinin belirsiz ve keyfi olduğunu kaydeden Özersay, bu yetkinin tek bir kişiye verilmesinin hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını ifade etti.

Özersay, düzenlemenin “adam öldürme” ve “cinsel suçlar” gibi bazı ağır suçları kapsam dışında bıraktığını, ancak “sahte diploma, sahte evrak düzenleme ve dolandırıcılık” gibi suçlardan hüküm giyenleri kapsayacağını söyledi.

Düzenlemenin "seçim yatırımı" niteliği taşıdığını vurgulayan Özersay, bunun devlete, adalete ve hukukun üstünlüğüne olan güveni zedeleyeceğini ifade etti.