"BM Parametreleri" ifadesi haberden çıkarıldı

İnsan hakları aktivisti ve hukukçu Aslı Murat, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in Kıbrıs konusundaki açıklamalarının KKTC Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi tarafından resmi sitede eksik aktarıldığını belirterek duruma tepki gösterdi.

​Aslı Murat, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs konusunda yeni temsilci atamasını eleştirdiği canlı yayın konuşması ile KKTC Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi'nin resmi web sitesinde yayımladığı haber arasındaki dikkat çeken farklı işaret etti.

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"Canlı yayında söylendi, resmi sitede ayıklandı"

Çelik’in canlı yayındaki konuşmasının sonunda, Kıbrıs meselesinin “diplomasi temelinde, BM parametreleri temelinde” konuşulmaya devam edeceğini açıkça belirttiğini ifade eden Murat, resmi kanallardaki aktarımda bu ifadenin değiştirildiğini vurguladı.

​KKTC Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi’nin kendi internet sitesinde yer alan haberde "BM parametreleri temelinde" ifadesine hiç yer verilmediğine dikkat çeken Murat, cümlenin yalnızca “diplomasi temelinde konuşulmaya devam edecek” şekline çevrilerek aktarıldığını kaydetti.

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"Önemsiz bir kelime eksikliği değil"

Bu durumun basit bir kelime eksikliği olarak görülemeyeceğini belirten Aslı Murat, söz konusu ifadenin Kıbrıs sorununda hangi zeminin esas alınacağına ilişkin doğrudan siyasi bir anlam taşıdığının altını çizdi.

​Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğine işaret eden Murat, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

​"Kamuoyuna yapılan aktarımlarda söylenen sözler seçilerek değil, eksiksiz biçimde verilmelidir. Ülkeyi yönetenlerin görevi, topluma doğru bilgileri aktarmaktır. Manipülasyon yapmak değil."