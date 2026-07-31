Atan: “Halkın derdi seçim değil, geçimdir”

Ülkede yaşanan sorunların temel nedeninin kötü yönetim olduğunu söyleyen Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, ekonomik sıkıntıların her geçen gün derinleştiğini belirtti. Popülizm, hırsızlık ve yolsuzluğun arttığını kaydeden Atan, “Bugün halkın derdi seçim değil, geçimdir” dedi.

Metin Atan, Yeni Bakış Web TV’de katıldığı programda ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşan genel seçimler öncesinde seçim barajının düşürülmesine yönelik iddialara da değinen Atan, buna karşı olduğunu ifade etti. Barajın yükseltilmesi gerektiğini savunan Atan, düşük barajın küçük partilerin hükümetler üzerinde etkisini artıracağını öne sürdü.

Asgari ücret artışlarının tek başına çözüm olmadığını belirten Atan, denetimsizlik nedeniyle maaş zamlarının kısa sürede eridiğini söyledi. Asıl yapılması gerekenin hayat pahalılığını düşürmek olduğunu vurgulayan Atan, “Hayat ucuzlatılmalı” ifadelerini kullandı.

Son dönemde yaşanan ölümlü trafik kazalarına da değinen Atan, özellikle kaçak durumda bulunan kişilerin karıştığı kazalara dikkat çekti. Hakkında sınır dışı kararı bulunan kişilerin ülkede kaçak olarak kalabilmesinin sorgulanması gerektiğini söyleyen Atan, denetimlerin artırılması çağrısında bulundu.

Programda hakkında ortaya atılan milletvekili adaylığı iddialarına da yanıt veren Atan, herhangi bir adaylığının söz konusu olmadığını açıkladı. Atan ayrıca, halk nezdinde şu anda Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) birinci, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) ise ikinci parti konumunda olduğunu öne sürdü.