“Çevresel sorunlar kapsamlı çözümü bekleyemez”

Ledra Palace Otel’de bir araya gelen bazı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi parti temsilcileri, çevresel sorunların Kıbrıs sorununun çözümünü bekleyemeyeceğini vurguladı.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi parti liderleri ve temsilcileri, Slovakya Büyükelçiliği tarafından organize edilen iki toplumlu rutin toplantılar çerçevesinde bugün ara bölgede görüştü.

Slovakya Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, toplantıda ev sahipliği yapan iki toplumlu siyasi parti Volt Cyprus’un sunduğu “Başka Kıbrıs yoktur ve çevre Kıbrıs sorununun çözümünü bekleyemez” başlıklı konu ele alındı.

Toplantı ardından yayımlanan ortak açıklamada; iklim değişikliği, orman yangınları, su kıtlığı, sürdürülebilir atık yönetimi eksikliği, kirlilik ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi sorunların adadaki sınırlamalardan veya siyasi gelişmelerden bağımsız olarak tüm adayı etkilediği vurgulandı.

Açıklamada, çevre konusunda iş birliğindeki gecikmelerin toplum, ekonomi ve ekosistem üzerinde artan maliyetlere yol açtığı ifade edildi.

“Çevresel konularda ortak hareket etmek halklar için ortak sorumluluk”

Çevrenin korunmasının kapsamlı bir çözüm süreci beklemeyeceği, çevresel konularda ortak hareket etmenin tüm ada ve halkları için ortak bir sorumluluk olduğu kaydedilen açıklamada, bu kapsamda öncelikli iş birliği alanları şu şekilde belirlendi:

“1. Yangınlar ve aşırı hava koşullarıyla mücadelede koordinasyon: Orman yangınları, seller ve diğer doğal afetlere yönelik iletişim, koordinasyon ve hazırlık mekanizmalarının güçlendirilmesi, bu bağlamda Kriz Yönetimi Komitesi’nin geliştirilmesi, Avrupa Komisyonu tarafından planlanan yeni AB yangınla mücadele merkezinin tüm adaya hizmet edecek şekilde kurulması;

2. Atık yönetimi ve geri dönüşümde iş birliği: Katı atık, plastik, elektronik ve tehlikeli atıkların işlenmesine yönelik iki toplumlu tesislerin kurulması, pilot projelerin ve uzmanlık paylaşımları ve farkındalık artıcı çalışmaların geliştirilmesi;

3. Ortak çevre izleme ve veri paylaşımı: Hava, su ve toprak kalitesi verileri ile kirlilik ve doğal tehlikelere ilişkin erken uyarı göstergelerinin her iki toplumdan ilgili kurumların yer alacağı şekilde kooperatif mekanizmalar aracılığıyla toplanması ve paylaşılması;

4. Su yönetimi ve iklim dayanıklılığı: Sürdürülebilir su kullanımı, tarımsal verimlilik, kuraklığa hazırlık, erozyonla mücadele ve iklim uyum planlamasında ortak çalışmaların teşvik edilmesi kapsamında iklim dirençli altyapıların kurulumu gibi çalışmaların yürütülmesi;

5. Biyoçeşitlilik, doğal habitatlar ve Natura 2000 alanlarının korunması: Ekosistemlerin, ormanların, sulak alanların, kuş göç yollarının ve deniz çevresinin ada genelinde koordineli biçimde haritalanması ve korunması, orman yangını riskini azaltmak için ormanların dirençliliğinin geliştirilmesi, şehirleşme ve turizme karşı ekosistemlerin iyileştirilmesi;

6. Yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi: Ortak yenilenebilir enerji altyapısının geliştirilmesi, atıklardan enerji üretimi, yeni altyapılarda güneş enerjisi uygulamaları ve yenilikçi projelerin teşvik edilmesi;

7. AB çevre müktesebatına uyum: Avrupa Birliği çevre müktesebatına uyumun sağlanarak adanın çevresel performansının artırılması, ileri iş birliklerinin önünün açılması.”

“İki Toplumlu Çevre Teknik Komitesi kullanılamıyor”

Açıklamada, belirlenen birçok alanın hâlihazırda İki Toplumlu Çevre Teknik Komitesi’nin görev alanına girdiği kaydedilerek, ancak komitenin potansiyelinin siyasi gelişmeler ve sınırlı yetkiler nedeniyle tam olarak kullanılamadığı savunuldu; etkin sonuçlar elde edilebilmesi için yetki ve işlevselliğinin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

İki toplumlu teknik mekanizmaların belirlenen öncelikleri gecikmeden hayata geçirmesi için her iki lidere de destek vermeleri çağrısında bulunulan açıklamada, çevrenin insan eliyle çizilmiş sınırları tanımadığı vurgulandı.

Katılımcılar

Slovak Büyükelçi Martin Bezak himayelerinde yapılan bugünkü toplantıya, BKP’den Salih Sonüstün, CTP’den Erhun Şahali ve Feriha Tel, DP’den Salih Çeliker, KSP’den Mehmet Birinci, TDP’den Güner Ersen ve Kemal Baykallı, ve YKP’den Murat Kanatlı ile Oğuz Özen katıldı.

Toplantıda, Güney Kıbrıs'tan ise AKEL’den Elias Demetriou ve Christina Nicolaou, Yeşiller Partisi’nden Nicos Chrysostomou ve Stamos Papavassiliou; DEPA’dan Antigoni Papadopoulos; DISY’den Xenia Constantinou, EDEK’ten Andreas Panagides; ERKK’ten Elvira Ribas ve Andreas Daniel, Birleşik Demokratlar’dan Praxoula Antoniadou Kyriacou, Volt Cyprus’dan Charilaos Velaris, Hulusi Kilim, Efi Xanthou, Costa Constanti yer aldı.

Bir sonraki toplantının BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Diagne’nin katılımıyla yapılması planlanıyor

Bir sonraki iki toplumlu siyasi parti toplantısı 28 Ocak 2026 tarihinde yapılacak.

Gelecek toplantıda BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Khassim Diagne’nin de konuşmacı olarak yer almasının planlandığı duyuruldu.