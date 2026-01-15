Çevre ve iklim alanında çalışan sivil toplum örgütleri Cumhurbaşkanlığında toplanıyor

Çevre ve iklim alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri Cumhurbaşkanlığında toplanıyor.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, toplantının Cumhurbaşkanlığı’nda, 27 Ocak Salı günü saat 14.00’te çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve odaların temsilcilerinin katılımıyla yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, çevre ve iklim alanlarının çok bileşenli, disiplinler arası ve birlikte çalışmayı gerektiren bir yapıya sahip olduğu, Cumhurbaşkanlığının anayasal konumundan kaynaklanan tarafsız ve birleştirici rolü çerçevesinde, bu alanda ortak aklın oluşmasına katkı sunmayı önemsediği kaydedildi.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman başkanlığında sivil toplum örgütleri ve odalarla düzenli, şeffaf ve sürdürülebilir bir istişare zemini oluşturulmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, toplantıda, sivil toplumun ve odaların yürüttüğü çalışmalar, öncelikli çevre başlıkları ve Cumhurbaşkanlığı’ndan beklentilerin ele alınacağı ifade edildi.

Toplantıya katılmak isteyen sivil toplum örgütleri ve odaların son dönemde yürüttükleri projeler, planladıkları çalışmalar ve Cumhurbaşkanlığından beklentilerine ilişkin en fazla iki sayfalık yazılı bir bilgilendirmeyi 23 Ocak tarihine kadar iletilmesinin beklendiği de bildirildi.

En fazla iki kişi olacak şekilde toplantıya katılacakların da aynı tarihe kadar bildirilmesi istenen açıklamada [email protected] e-posta adresinden ve +90 (392) 612 70 15 telefon numarasından iletişime geçilebileceği duyuruldu.