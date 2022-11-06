‘Cep telefonu hırsızlığı’ market kamerasına takıldı

Lefkoşa Kermiya’da bir market içerisinde çalınan telefon ile ilgili olarak tutuklanan zanlı I. P mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Vasfi Özbey zanlının 15 Haziran 2022 tarihinde, Kermiya bölgesinde faaliyet gösteren Okut isimli markette, farta bulunan bir cep telefonunu çaldığının kamera görüntülerinden tespit edildiğini belirtti.

Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının aranan kişi olarak kaydedildiğini ve zanlının 5 Kasım 2022 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereğince tutuklandığını ve çalınan telefonun tasarrufunda bulunarak emare yapıldığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının tutuklanmasının ardından gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirtti, ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.