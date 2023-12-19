Çemberde bekleyen aracın arkasına çarptı

Gönyeli çemberinde bu sabah meydana gelen motosiklet kazasında önündeki araca arkadan çarpan 26 yaşındaki Arafet Emerce yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bu sabah 10.50 sıralarında gerçekleşen kazada Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde Gönyeli Çemberine doğru yönetimindeki RT 524 plakalı motosiklet ile seyreden 26 yaşındaki Arafet Emerce, Gönyeli Çemberine geldiğinde, çemberde sağdan gelen araçlara yol vermek için durmakta olan 24 yaşındaki Neriman Dadaş’ın kullanımındaki RH 252 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Arafet Emerce, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.