“Çelebi: Avrupa ile İş Birliği Yolunda Güçlü Temeller Atıyoruz”

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin öncülüğünde Brüksel’de düzenlenen “Kıbrıs’ta Bölgesel Kalkınma Yolu ile Yerel Yönetimleri Yakınlaştırmak” başlıklı uluslararası programa katıldı.

Avrupa Komisyonu, Dünya Bankası ve Uluslararası Şehir Yöneticileri Derneği gibi saygın kuruluşların temsilcilerinin yer aldığı etkinlikte Başkan Çelebi, yerel yönetimlerin uluslararası düzeydeki iş birliği olanaklarını geliştirmeye yönelik temaslarda bulundu.

Brüksel temasları kapsamında Başkan Yüksel Çelebi, Avrupa Parlamentosu Üyesi Sayın İlhan Küçük’ün ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya katıldı. Görüşmelerde, Kıbrıs Türk yerel yönetimlerinin Avrupa düzeyinde daha etkin temsil edilmesi, ortak projeler geliştirilmesi ve iş birliğinin artırılması üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Başkan Çelebi, yürütülen temasların yalnızca Dikmen Belediyesi özelinde değil, tüm Kıbrıs Türk halkı ve belediyeleri için yeni fırsatların kapısını aralayabileceğini vurguladı.

“Uluslararası düzeyde daha güçlü bir yerel yönetim yapısı inşa etmek istiyoruz. Attığımız bu adımlar, halkımızın yaşam kalitesini artıracak projelere dönüşecektir.”