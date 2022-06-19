“Çekirdek Kadro” turne programlarına başlıyor

Rauf Denktaş Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Vakfı (RADEV) desteğinde ve himayesinde kurulan “Çekirdek Kadro”, tiyatroların sezon tatiline girmesiyle turne programlarına başlıyor.

Rauf Denktaş üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, “Çekirdek Kadro” "Jüliet ve Romeo - Bir Evlilik Zehirlenmesi" oyunuyla 19 Haziran - 25 Haziran 2022 tarihleri arasında 9. Bilkent Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Günleri'ne katılacak.

Çekirdek Kadro 24 Haziran Perşembe günü sahne alacak. Çekirdek Kadro'nun kadrosundaki isimler şöyle: “Yönetmen-Oyuncu Osman Ateş, Müzikal Direktör Süleyman Akosman, Piyanist Hasan Rahvancıoğlu, Işık Uygulama Mert Altaylı, Oyuncular Birce Birsel Çağlar, Aysel Açelya Bükülmez, Alina Moraru, Kurtuluş Altaylı, Fuat Zorali, Ekin Karaböcek”.