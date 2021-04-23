Çek hırsızlığında gelişme: 1 kişi serbest kaldı

Lefkoşa’da çalmış oldukları çekleri tedavüle sürdükleri gerekçesi ile tutuklanan zanlılar A.K., ve O.D., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlılarla birlikte ilk etapta tutuklanan H.Y., ise suçla bağlantısı görülmediğinden serbest bırakıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Erkan Çelik olayla ilgili bulguları aktardı.

Çelik huzurda bulunan zanlıların 16 Nisan tarihinde Gaziveren’ de B.Ç’ye ait ısdar edilmiş çek defteri içerisinden 5 adet boş çek yaprağının zanlı A.K., tarafından sirkat edildiğini belirtti.

Polis sirkat edilen 1 adet çek yaprağının zanlılar tarafından henüz tespit edilemeyen meblağ yazılıp tedavüle sürüldüğünü mahkemeye aktardı.

Kayıp çek yaprakları aranıyor…

Polis, zanlıların tutuklandığını yapmış oldukları beyanların teyit ve tekzip edileceğini ayrıca tedavüle sürülen çek yaprağının arandığını belirtti.

Polis ilk etapta alınan 1 günlük tutukluluk süresinde zanlıların telefonlarının incelenmek üzere data incelemeye gönderildiğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 5 gün daha poliste tutuklu kalmasın talep etti. Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlıların soruşturma maksatlı 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.