“Cebinden ve yurt odasından uyuşturucu çıktı”

Güzelyurt’ta trafik kontrolü sırasında şüpheli hareketleri nedeniyle aranan M.K.M.’nin üzerinde ve kaldığı yurt odasında uyuşturucu madde bulundu. Mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verildi.

Güzelyurt’ta meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) tasarrufu” suçundan tutuklanan M.K.M. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Biran Yıldır, 8 Haziran 2026 tarihinde saat 20.00 sıralarında Güzelyurt’ta Manisa Bulvarı üzerinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik kontrolü sırasında, Lefkoşa’dan Güzelyurt istikametine seyreden ve zanlının kullanımındaki aracın durdurulduğunu söyledi.

Polis, kontrol sırasında sürücünün şüpheli hareketler sergilemesi üzerine üzerinde arama yapıldığını, zanlının cebinde şeffaf naylon içerisine sarılmış yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, ardından zanlının Lefkoşa’da kaldığı yurt odasında yapılan aramada ise elbise dolabı içerisinde yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazinin bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Soruşturmanın sürdüğünü ve ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirten polis, zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, soruşturmanın selameti açısından zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.