Cebinde 1 gram, evinde 65 gram kenevir bulundu; tutuklu yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde alma ve verme suçlarından tutuklanan zanlı P.O.O. mahkeme huzuruna çıkarıldı, iki ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Mahkemede meseleyi aktaran polis memuru İnrahim Toz, 2 Eylül 2022 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından şüpheli vaziyette tespit edilen zanlının üzerinde yapılan kontrolde, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını ve suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis tutuklanan zanlının aynı gün Lefkoşa adresindeki ikametgahında yapılan aramada, tasarrufunda 11 paketi satışa hazır vaziyette olmak üzere toplam yaklaşık 65 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturtucu olduğuna inanılan madde bulunduğu ve emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru Kağan Kurtbir, zanlının söz konusu maddeleri 26 Ağustos tarihinde 70 gram olarak satın aldığı ve kendisinin paketlediği, bu paketlerden 3 bin TL karşılığı 3 paketini sattığı itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak soruşturmanın tamamlandığını, zanlının öğrenci statüsünde olduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacılulla, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.