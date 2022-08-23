Cazseverler cazın cennetine seyahat etti

Murat OBENLER

Bir grup Kıbrıslı caz müzisyen/müziksever tarafından 1999 yılında başlatılan, yıllar içinde caz müzik severlerin yıllık uğrak yeri olarak gelenekselleşen Paradise Jazz Festival bu yıl 22. Kez 19 ve 20 Ağustos tarihlerinde Baf’a bağlı Gialia köyündeki Val’s Place’de gerçekleşti. Kamp imkanı da bulunan doğanın içindeki festivalde hem başta adalı caz müzisyenler olmak üzere birçok yerli ve yabancı caz müzisyeni buluşma imkanı buldu hem de adanın dört bir yanından caz müziği severler 2 günlük bir zengin caz programı ile Val’s Place adlı mekan adeta geleneksel bir caz buluşmasına döndü. Adı gibi müzikseverlerde cazın cennetine düşmüş hissi yaratan etkinliğin 22. yaşında cazın klasik standartları, world,fusion ve deneysel yaklaşımlarının olduğu iki gecede toplam 10 performans yer aldı.

Kıbrıs Caz Müzisyenleri ve Turuncu Tren tarafından organize edilen festivalde bir kez daha caz müziğinin uyumlu ve huzur dolu şemsiyesi altında buluşarak caz severler eşsiz bir caz seçkisini dinleme imkanı buldular, sanatçılar ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar sohbet imkanı buldular. Bu yıl oluşturulan yeni bir sahne ile yenilik olarak modern dans gösterileri ve genç yeteneklerin farklı sanatsal çalışmalarına daha çok yer verildi.

Efstathiou:“Sponsorlar,sanatçılar,gönüllüler,Val’s Place ve cazseverlere sonsuz teşükkürler”

Festival Direktörü Socratis Efstathiou’nun açılış konuşmasıyla başlayan her iki gecede program sunumlarını ise Festival Sanat Direktörü George Koulas yaptı. Festival Direktörü Socratis Efstathiou öncelikle sponsorlara teşekkür ederek başladığı konuşmasını festivalin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen tüm Kıbrıslı ve yabancı sanatçılara, festivalde gönüllü çalışan tüm kişilere ve festival için müthiş bir yer olan ve artık festivalle bütünleşen Val’s Place işletmecisine ve çalışanlarına teşekkür ederek sürdürdü. Her geçen yıl daha da büyüyen ve programını da geliştiren festivale katılan ve festivali var eden tüm cazseverlere de teşekkür eden Efstathiou 22.kez adanın en güzel caz buluşasını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Efstathiou konuşmasını, “Bir kez daha doğaya saygılı,müziğe aşık bir grup arkadaşın düzenlediği ilham dolu,ay,güneş,esinti ve denizle içiçe kaliteli ve zamansız anları kutlamak ve paylaşmak adına festivale hoşgeldiniz” diyerek tamamladı.

Alexia Vassiliou cennetin en çok parlayan yıldızı oldu

19 Ağustos Cuma saat 21:30 başlayan ilk gün programında ilk olarak Vasilis Philipou “Colorful Emptiness” adlı albümünü sundu,daha sonra Vasilis Vasiliou(lyra/lir) ve Christina Polykarpou (handpan/hang) tarafından kurulan Gaba Project emprovize ağırlıklı bir düet ile geleneksel müzik ve yeniyi biraraya getirdi. Festivalin yıldızı ve en çok beğenilen performansı hiç kuşkusuz ki müthiş ses ve yorumcu Alexia Vassiliou’nun Rodos Panayiotou- perküsyon, Andreas Rodosthenous- elektrik bas gitar ve Giorgos Morfitis –keyboard eşliğnde verdiğ “Alexia in a Jazz Mood”konseriydi. Gece yaratım ve performansı Milena Ugren Koulas ve George Koulas(müzik) tarafından yapılan modern dasn gösterisi “ Happiness” project ile sürdü ve Antreas Yerolatsitis (gitar), Omiros Miltiadous (vurmalılar),Marios Charalambous( tenor saksafon) ve Kyriakos Kesta(bas gitar) tarafından gerçekleşen Allusion Quartet konseri ile son buldu

20 Ağustos Cumartesi yine saat 21:30 gibi başlayan programda ilk olarak yine Gaba Project sahne alarak polimorfik gösterisinden bir kesit sundu. Gece daha sonra Codarts alumni mezunu Kıbrıslı müzisyenler Johnny Agisilaou, yine mezunlardan Markos Mavromichalis ile Nikola Spasojevic ve Juriaan De Kok’un oluşturduğu ve twist ağırlıklı modern caz klasikleri çalan Roterdam-Hollandalı grup JAG Quartet’in özgürlük,yaratıcılık ve emprovize dolu müzikal programı ile devam etti. Luca Warmer ve Nikos Charalambous’un oluşturduğu The Duo caz ve rocktan ilham alarak akustik ve elektronik müziği birleştikleri deneysel çalışması ile cazseverleri mistik bir evren götürdü.

İkinci gece yine dansçı ve kareograf Milena Ugren Koulas ve dansçı Elena Gavriel,müzisyenler George Koulas ve Marios Takoushis eşliğinde “Meeting Point” adlı dans performansını sundu.Festivalin finalini ise gitarist ve besteci Odysseas Toumazou’un müzisyen arkadaşları ile birlikte improvize ve caz ezgilerini Akdeniz etkileri ile birleştirerek kendine özgü fusıon bir tarzla icra ettiği The Odysseas Toumazou Trio feat. M. Charalambous project yaptı. Genç yetenek Dafne Koulas da gecede sahne alarak keyboard ile birkaç parça icra etti.