Çayönü köyünde “Kamu İş Koruluğu” oluşturuldu
Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kamu İş Kadın Dayanışma Komitesi ile Beyarmudu Belediyesi iş birliğinde Çayönü köyünde “ Kamu İş Koruluğu” oluşturuldu.
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Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kamu İş Kadın Dayanışma Komitesi ile Beyarmudu Belediyesi iş birliğinde Çayönü köyünde “ Kamu İş Koruluğu” oluşturuldu.
Bugün düzenlenen etkinlikle, “Kamu İş Koruluğu”na 70 zeytin, harnup ile servi fidanı dikildi.
Kamu İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu etkinlikte yaptığı açıklamada, sendikaların hak mücadelesinin yanında toplumun yararına çalışmalar da yapmasının önemini vurguladı.
İşbirliğinden ötürü Beyarmudu Belediyesi’ne teşekkür eden Serdaroğlu, fidan dikiminin ve doğanın önemini belirterek açıklamasını tamamladı.
Açıklamanın ardından Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek’e iletilmek üzere As Başkan Mustafa Dostbilen’e plaket takdim edilerek, fidan dikimi gerçekleştirildi.
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Etiketler : Kamu İşçileri Sendikası