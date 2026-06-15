Çaylı 1 yıl, Acar kardeşleri de ikişer yıl hapse mahkum edildi

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda silah ve mermilerle suçüstü yakalanan Hasan Çaylı, Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu” ile “Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu” suçlarından yargılanan sanıklardan Hasan Çaylı bir yıl, Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar ise ikişer yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

Karar duruşmasında Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar adına Avukat Talat Tanca hazır bulundu.

Operasyonun detayları mahkemede anlatıldı

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan heyetin kararını Yargıç Barkın açıkladı.

Yargıç Barkın, 31 Temmuz 2025 tarihinde saat 20.00 sıralarında Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde Hasan Çaylı’nın bir ağacın köküne bıraktığı 1 adet Kaçkar ARX-3 9 mm tabanca ile şarjör içerisinde bulunan toplam 5 adet MKE 23 9 P ibareli fişeğin, Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar’ın kullanımındaki JR 736 plakalı araçla alınmaya çalışıldığı sırada sanıkların suçüstü yakalandığını anlattı.

Evde cephanelik bulundu

Yargıç, Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar’ın ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada, mutfak dolaplarının alt kısmındaki plastik aksamın arkasına gizlenmiş şekilde 1 adet Retay 9 mm tabanca ele geçirildiğini belirtti.

Silahın takılı şarjöründe 9 adet 7.65 mm fişek bulunduğunu kaydeden Barkın, ayrıca evde 225 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ile 150 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeğinin emare olarak alındığını ifade etti.

Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın:

“Suçlar toplumda endişe yaratıyor”

Yargıç Barkın, soruşturmanın tamamlanmasının ardından Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar’ın 13 Ağustos 2025 tarihinde tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini, Hasan Çaylı’nın ise aynı tarihte tutuksuz yargılanmak üzere cezaevine sevk edildiğini belirtti.

Sanıkların işlediği suçların yaygın olduğunu ve toplumda ciddi endişe yarattığını vurgulayan Barkın, bu nedenle sanıklara hapis cezası verilmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Hafifletici unsurlar da dikkate alındı

Ceza belirlenirken tüm olguların değerlendirildiğini kaydeden Barkın, sanıkların silahları kullanmamış olmasının, suçlarını kabul etmelerinin ve olayda bir nevi “kurye” olarak hareket etmiş olmalarının hafifletici unsur olarak dikkate alındığını ifade etti.

Mahkeme, Hasan Çaylı’yı tasarrufunda bulunan bir adet silah ve 5 adet fişek nedeniyle bir yıl hapse mahkûm ederken, tasarruflarında iki silah ile çok sayıda mermi bulunan Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar’ı ise ikişer yıl hapis cezasına çarptırdı.