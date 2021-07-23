Çavuşoğlu'nun iddiası: Maraş'ta mülkiyet hakları ihlal edilmiyor

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kapalı Maraş'ın "küçük bir bölümü"nün askeri statüden arındırılarak oradaki mülk sahiplerinin kullanımına açılacağını belirtti, "Hiçbir şekilde mülkiyet hakkı ihlal edilmiyor" iddiasını ortaya koydu.



Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları da ihlal edilmiyor" dedi.



Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Kapalı Maraş ile ilgili daha önceki ziyaretimizle bir adım atılmıştı. Bazı kamu alanları halka açıldı, şimdi ise küçük bir bölümü askeri statüden arındırılarak oradaki mülk sahiplerinin kullanımına açılıyor. Hiçbir şekilde mülkiyet hakkı ihlal edilmiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları da ihlal edilmiyor, uluslararası hukuk da ihlal edilmiyor. Burada en çok Rum kesiminin, Güney Kıbrıs'ın vatandaşları var. Güney Kıbrıs'tan Rumlar buradaki mülklerini kullanmak için başvuruda bulunuyorlar, 'buraları açın, kendi mülkümüzü kullanamıyoruz yıllardır, atalarımızın, ecdadımızın mülkleri var.' diyorlar. Herkesin var, sadece (Kıbrıslı) Rumların değil. Herkes mülkünü kullanmak istiyor."



Çavuşoğlu ayrıca şunları söyledi:



"Sayın Cumhurbaşkanımız bu ziyareti gerçekleştirdi. KKTC'nin gerek Doğu Akdeniz bakımından gerekse hidrokarbon açısından haklarını korumak için garantör ülke ve anavatanı olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, bunu yaparken de hiç tereddüt etmiyoruz. Bundan sonra da tereddüt etmeyeceğimizden herkes emin olsun. Hiçbir şekilde KKTC ve Türkiye'nin haklarını savunurken tereddütte düşmeyiz, gerekli adımları atarız."



