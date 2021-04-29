 “BM Genel Sekreteri kusursuz bir tutum sergiledi"

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, “BM Genel Sekreterinin kusursuz bir tutum sergilemesinden duyduğu memnuniyeti” dile getidi, “Guterres’in Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin arzu ettiği çözümün, BM ve AB tarafından kabul edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı hususunda, Kıbrıs Türk toplumu ve Türkiye’ye yönelik net olduğunu” iddia etti.



Anastasiadis, Kıbrıs sorunuyla ilgili Cenevre’de gerçekleştirilen 5+1 formatındaki görüşmelerin çökmesinin ardından, basın toplantısı düzenleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Yeni oldubittilerden kaçınılması gerektiğini söyleyen Anastasiadis, Kıbrıs’ı iki kesimli iki toplumlu bir federasyon temelinde yeniden birleştirecek bir çözüm bulunması için, aynı tutarlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Türk tarafının Cenevre’deki tutumuyla, BM'nin çözüm çabalarını ve parametrelerini ihlal ettiğini söyleyen Anastasiadis, Türk tarafının her türlü müzakerede egemenlik haklarının tanınmasına odaklanılmasında ısrar ettiğini belirtti.

Kıbrıslı Rum haber kaynaklarına göre, BM Genel Sekreteri ile Kıbrıs Rum tarafının Cenevre’de durumu başarılı bir şekilde yönettiklerini söyleyen Anastasiadis, “yeni oldubittilerden kaçınılması uyarısında bulundu. Anastasiadis, Türkiye’nin karada veya denizde yeni meydan okumalarda bulunması halinde BM Genel Sekreteri’nin ilan ettiği yeni çabaya katılmayacaklarını söyledi.

“BM Genel Sekreterinin kusursuz bir tutum sergilemesinden duyduğu memnuniyeti” de dile getiren Anastasiadis, “Guterres’in Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin arzu ettiği çözümün, BM ve AB tarafından kabul edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı hususunda, Kıbrıs Türk toplumu ve Türkiye’ye yönelik net olduğunu” söyledi.

Anastasiadis, “bu koşullar altında ve diğer tarafın talepleri göz önüne alındığında, Türkiye’nin ortaya koyduğu hedeflere ulaşılmaması için, BM Genel Sekreteri ve güneyin durumu başarılı bir şekilde yönettiklerini” yineledi.

Anastasiadis, Kıbrıslı Rum tarafının, Kıbrıs’ı iki kesimli iki toplumlu bir federasyon temelinde yeniden birleştirecek bir çözüm bulunması için, aynı tutarlılıkla çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.