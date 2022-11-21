Çatalköy’de iş kazası: 4 metreden beton zemine düştü, ağır yaralandı
Çatalköy’de, su gideri arızasını gidermek için çatıya çıkan 40 yaşındaki İsa Tektaş dengesini kaybederek 4 metreden beton zemine düştü, ağır şekilde yaralandı.
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Çatalköy’de, su gideri arızasını gidermek için çatıya çıkan 40 yaşındaki İsa Tektaş dengesini kaybederek 4 metreden beton zemine düştü, ağır şekilde yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre bugün öğlen saatlerinde meydana gelen olay sonrası Tektaş, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
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