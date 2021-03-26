Çatalköy'de aynı sokaktan 2 eve giren hırsız yakalandı

Çatalköy’de dün gece gerçekleşen ev açma ve hırsızlıktan tutuklanan 22 yaşındaki P.D.’nin, bir süre önce aynı bölgede gerçekleşen hırsızlığın faili olduğu belirlendi.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 12.30 sıralarında Çatalköy’de, L.T.’ye (K-74) ait ikametgaha gidip, kapıyı çalan ve konu şahsın kapıyı açması üzerine içeriye zorla giren P.D. (E-22), bahse konu şahsı darp ettikten sonra 2 bin 20 sterlinlik nakit parayı çaldı.

Tespit edilerek tutuklanan söz konu şahsın, yürütülen ileri soruşturma neticesinde, aynı sokak üzerinde bulunan Lynn Hugles’a ait ikametgâhtan 400 TL nakit para ve 6 bin 500 TL değerinde muhtelif ziynet eşyasını çaldığı belirlendi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.