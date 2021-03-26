Yaşlı kadını odaya kilitledi, makasla tehdit etti

Çatalköy’de çaldığı kapıyı zorlayıp eve giren, ev sahibini makasla tehdit edip parasını çalan ve bir gün önce aynı bölgede bir eve daha girdiği tespit edilen zanlı tutuklandı, mahkemeye çıkarıldı.

Çatalköy’de meydana gelen “Soygun, Ev Açma, İkametgâhtan Sirkat ve Mülke Tecavüz” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı P.D hakkında 7 gün tutukluluk emri alındı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Mustafa Özmüezzin olayla ilgili bulguları aktardı.

Özmüezzin 25 Mart tarihinde saat 12.30 raddelerinde zanlının Çatalköy’de İngiliz uyruklu L.T.’nin (K-74) ikametgâh kapısını çalarak, kapının hafif bir şekilde açılmasını sağladığını söyledi.

Polis, zanlının hafif açılan kapıyı zorlayıp ikametgâh içerisine giriş yaptığını, L.T.’yi kolundan tutup para istediğini açıkladı.

Polis, L.T.’nin parası olmadığını söylemesi üzerine zanlının ikametgâhtan almış olduğu makası gösterip, kadına doğru sallayarak yatak odasında muhafaza ettiği 2.020 Sterlin parayı sirkat edip, L.T.’yi yatak odasına kilitleyerek ikametgâhtan çıkış yaptığını ifade etti.

Bir gün arayla bölgede iki eve girdiği tespit edildi

Polis memuru, zanlının 25 Mart tarihinde Çatalköy’de 12.30-13.15 saatleri arasında İngiliz uyruklu L.H.’ye ait eve giriş kapısının kapı yanındaki pencere içerisine bırakılan anahtar ile açarak ikametgâh içerisine girip mutfak kısmındaki masa üzerinde bulunan çanta içerisinde muhafaza edilen 400 TL nakit para ve toplam değerleri 6.500 TL olan muhtelif ziynet eşyalarını sirkat ederek ikametgâhtan çıkış yaptığını aktardı.

Polis memuru, zanlının aynı gün Girne’de tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Soruşturmanın yeni başladığını, aranan emareler olduğunu kaydeden polis, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.