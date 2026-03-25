“Çatalköy-Girne yolu içler acısı, hükümet mazeret değil hizmet üretmeli”

Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok, belediye olarak halka yüksek standartlarda hizmet sunmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin Çatalköy-Girne yoluna yaklaşımına tepki gösterdi.

Kırok, belediyenin sorumluluğundaki yolların yüksek standartlarda hizmete hazır hale getirildiğini ifade ederken, merkezi hükümetin yetki alanındaki Çatalköy-Girne yolunun ise içler acısı durumda olduğunu söyledi. Mevcut tablonun hizmet üretmek yerine mazeret üretildiğini gösterdiğini dile getiren Kırok, aynı duyarlılığı hükümetten de beklediklerini vurguladı.

Ülkenin önemli turizm bölgelerinden biri olan güzergâhta yaşanan sorunların kabul edilemez olduğunu belirten Kırok, yetkililere şu soruları yöneltti:

Elektrik kurumu ile yaşanan sorun çözüldü mü?

Elektrik direkleri çekilecek mi?

İlk etabı dahi tamamlanamayan yolun, Çatalköy’ün altından Final Üniversitesi’ne kadar uzanan ikinci etabı ne olacak?

Yol, bazı bölümlerde çift, bazı bölümlerde tek şerit olarak mı kalacak?

Kırok, “Niyeti hizmet olan için, ülkenin en önemli turizm bölgesinde bu yolun bu halde bir gün dahi kalması kabul edilemez” ifadelerini kullanarak, hükümeti sorumluluk almaya çağırdı.