CTP’den CHP’ye dayanışma mesajı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Sosyalist Enternasyonal ve Avrupa Sosyalistleri Partisi çatısı altında birlikte mücadele yürüttükleri kardeş parti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak son gelişmeler hakkında bilgi aldı ve dayanışma mesajlarını iletti.

İki lider arasında gerçekleşen görüşmede, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve sosyal adalet mücadelesinin ortak değerler temelinde sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı. Bu mücadelenin güçlenmesinin yalnızca Türkiye ve Kuzey Kıbrıs için değil bölge açısından da önemli bir ortak kazanım olacağı ifade edildi.