“Türkiye’de yaşanan gelişmeleri kaygıyla takip ediyoruz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Türkiye’de son dönemde yaşanan gelişmeleri kaygıyla takip ettiklerini belirterek, demokrasi, hukuk devleti ve halk iradesinin yalnızca bir ülkenin iç meselesi değil, bölgenin ortak geleceği açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplum vicdanında soru işaretleri yaratan gelişmelerin hukukun üstünlüğü ve demokratik teamüller çerçevesinde ele alınması gerektiği ifade edildi.

TDP açıklamasında, Türkiye’nin güçlü demokratik geleneğine, toplumsal birikimine ve sağduyusuna olan güvenin tam olduğu belirtilerek, farklı görüşlerin özgürce ifade edilebildiği, siyasal rekabetin demokratik zeminde sürdüğü ve kurumlara olan güvenin güçlendiği bir Türkiye’nin hem Türkiye halkı hem de bölgesel istikrar açısından hayati önemde olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Sosyalist Enternasyonal çatısı altında birlikte yer aldıkları Cumhuriyet Halk Partisi camiasına geçmiş olsun dilekleri de iletildi.

TDP, en büyük temennilerinin sürecin demokratik hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, toplum vicdanını rahatlatacak ve kurumlara olan güveni güçlendirecek şekilde sonuçlanması olduğunu ifade etti.