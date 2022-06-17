Casino’da sahte para ile yakalandılar

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir casinoda sahte olduğuna inanılan 5 bin 100 Dolar’ın 400 dolarını fiş almak için kasiyere verip tedavüle süren S.Z ile K.M tutuklandı.

"Sahte Banknot Tasarrufu, Sahte Banknotu Tedavüle Sürme" suçlarından tutuklanan zanlılar S.Z ve K.M mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlılar S.Z ve K.M’nin "Sahte Banknot Tasarrufu, Sahte Banknotu Tedavüle Sürme" suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Emare alındı

Polis, 17 Haziran’da saat 00:30 raddelerinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir casinoda S.Z ve K.M’nin tasarruflarında bulundurdukları 100 dolarlık banknotlar halinde, sahte olduğuna inanılan toplamda 5100 ABD dolarının 400 dolarını fiş almak için kasiyere verip tedavüle sürdüklerini anlattı.

Sahte olduğuna inanılan paraların emare olarak zapt edildiğini belirten polis, iki zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Kameralar incelenecek

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın henüz yeni başladığını, mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan bu bağlamda zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata olumsuz etme ihtimalleri kuvvetle muhtemel olduğundan zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.