"Çarpık düzen ve insana verilmeyen değer bir kez daha yüzümüze vurdu"

Cumhuriyetçi Trük Partisi (CTP) Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, dün Akçay - Güzelyurt Anayolu'nda gerçekleşen trafik kazasında 1 askerin hayatını kaybetmesi sonrası açıklama yaptı.

Gulamkadir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güzelyurt'ta bir kez daha hastane, doktor ve ambulans eksikliğine dikkat çekerek, "Çarpık düzen ve insana verilmeyen değer bir kez daha tüm gerçekliğiyle acıyarak yüzümüze vurdu" dedi.

Gulamkadir'in paylaşımı şöyle:

"Bugün (dün) Güzelyurt bölgesinde yaşanan üzücü kaza karşında bir kez daha kahrolduk. Kelimeler kifayetsiz kaldı, kanımız dondu.

Çarpık düzen ve insana verilmeyen değer bir kez daha tüm gerçekliğiyle acıyarak yüzümüze vurdu.

Güzelyurt bölgesinde hastanenin, doktorun ve yeterli ambulansın olmayışını yıllardır şuan ki yöneticilere söylüyoruz. İnsana değer vermek bu kadar zor olmamalı.

Yaralı askerlere acil şifalar diler, hayatını kaybeden Mehmetciğe ise Allah'tan rahmet, yaslı ailesine ve tüm sevenlerine de başsağlığı dilerim.

Hepimizin başı sağolsun."