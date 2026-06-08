Canbulat Ortaokulu mezunları yarın akşam bir araya geliyor
Canbulat Özgürlük Ortaokulu'ndan mezun olanlar yarın akşam düzenlenecek "Canbulatlılar 50'nci Yıl Buluşması"nda bir araya gelecek.
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Canbulat Özgürlük Ortaokulu'ndan mezun olanlar yarın akşam düzenlenecek "Canbulatlılar 50'nci Yıl Buluşması"nda bir araya gelecek.
Canbulat Özgürlük Ortaokulu sahasında saat 19.00’da başlayacak etkinlikte, Türkiye’den Destan grubu sahne alacak. Canbulat Özgürlük Ortaokulu mezunu Koray Ardost, Reva ve okul orkestrası da konser verecek.
Okuldan veya Gişe Kıbrıs’tan bağış amacıyla 500 TL olarak alınabilecek davetiyelerin geliri okulun "50'nci Yıl Çok Amaçlı Salonu" projesine aktarılacak.
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