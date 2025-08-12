Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Türkiye'nin Çanakkale şehrinde merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Beldedeki Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

- "Vatandaşlarımız gerekmedikçe trafiğe çıkmasın"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkez ilçesinde orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydederek, "Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.