Alev Arsal’ın iki kitabı tanıtılacak
Kıbrıslı sanatçı Alev Arsal’ın “Çocuk Şarkıları ve Kıbrıs Ağızları” ile “Nota ve Sözleri ile Şarkılar” adlı kitapları cumartesi günü tanıtılacak.
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Kıbrıslı sanatçı Alev Arsal’ın “Çocuk Şarkıları ve Kıbrıs Ağızları” ile “Nota ve Sözleri ile Şarkılar” adlı kitapları cumartesi günü tanıtılacak.
Tanıtım etkinliği, 14.30-17.00 saatleri arasında Gönyeli SAM’da yer alacak.
Etkinlikte Arsal ayrıca, kendi bestelerinden oluşan mini bir konser de verecek. Konserde gitarıyla sahne alacak Arsal’a piyanoda Yeşim Beyaz İlkan eşlik edecek.
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Etiketler : Alev Arsal