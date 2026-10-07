“Peşkeşin hesabı sorulmalı, hukuksuz ayrıcalıklar kaldırılmalı”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, ülke kaynakları, kamu arazileri ve vatandaşlık hakkının siyasi çıkar hesaplarıyla dağıtıldığını belirterek, mevcut hükümetten beklentilerinin olmadığını açıkladı.

Maviş, yaptığı açıklamada, kamu kaynaklarının ayrıcalık dağıtımına ayrıldığını, buna karşın çocukların eğitim hakkının bütçe yetersizliği gerekçesiyle ertelendiğini belirtti.

“Ayrıcalık dağıtmaya kaynak bulanlar, güvenli okullara ve yeterli öğretmen kadrosuna kaynak bulamıyor” diyen Maviş, kamu kaynaklarını kimlerin dağıttığının ve kimlerin bunlardan yararlandığının bilinmesi gerektiğini ifade etti.

Hukuksuz ayrıcalıkların, arazi tahsislerinin ve vatandaşlık kararlarının hükümet değişikliğiyle unutulmasına izin vermeyeceklerini belirten Maviş, hem sorumluların hem de bu işlemlerden yararlananların hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Maviş, muhalefete de çağrıda bulunarak, iktidara gelmeleri halinde hukuka aykırı vatandaşlık kararlarını, arazi tahsislerini ve ayrıcalıkları iptal edeceklerini açıkça taahhüt etmelerini istedi.

İlgili dosyaların bağımsız yargıya taşınması gerektiğini belirten Maviş, bilgi ve belgelerin kamuoyundan saklanmaması ve sorumluların siyasi koruma altına alınmaması gerektiğini kaydetti.

“Sorunları biliyoruz”

Eğitim alanındaki sorunlara da değinen Maviş, KTÖS olarak tespitlerini ve çözüm önerilerini birçok kez ortaya koyduklarını belirtti.

Özellikle mevcut koalisyon döneminde eğitimdeki sorunların ağırlaştığını savunan Maviş, “Sorunları biliyoruz. Eksik olan, sorumluluk alacak siyasi iradedir” ifadelerini kullandı.

UBP-YDP-DP hükümetinden beklentilerinin olmadığını yineleyen Maviş, kurulacak yeni hükümetin göreve gelir gelmez bütçesi, takvimi ve sorumluları belirlenmiş bir eğitim yol haritası açıklaması gerektiğini söyledi.

Bu yol haritasında güvenli okul binaları, konteyner sınıflardan çıkış, devam eden inşaatların tamamlanması, ihtiyaca dayalı öğretmen atamaları ve yeterli destek personelinin yer alması gerektiğini belirten Maviş, akran zorbalığıyla mücadelenin de uzman desteği ve okul-aile iş birliğiyle yürütülmesini istedi.

Her sorunun çözümü için tarih verilmesi, ayrılan kaynağın açıklanması ve ilerlemenin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade eden Maviş, “Peşkeşin hesabı sorulmalı, hukuksuz ayrıcalıklar kaldırılmalı, çocuklarımızın eğitim hakkı güvence altına alınmalıdır” dedi.

Maviş, KTÖS’ün hem mevcut hükümetin uygulamalarının hem de iktidara talip olanların verdikleri sözlerin takipçisi olacağını belirtti.