Camilerin bağış kutusundan para çalmakla itham edildi

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan W.S., mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Taybe Kötüce, mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 17 Ocak saat 02.00 sıralarında Surlariçi’nde bulunan İplikpazarı Cami’nin kilitli kapısının hasar verilmeksizin açılarak içeriye girildiğini söyledi. Polis, bağış kutusunun kilidinin kırılarak 300 TL çalındığını belirtti. Polis, ayrıca camiinin kamera dolabının kilidinin de kırıldığını belirtti. Polis, meydana gelen olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında caminin güvenlik kameralarının incelendiğini ve zanlının tespit edildiğini açıkladı. Polis, yine mesele kapsamında ve incelenen kamera görüntülerinde zanlının 8 Ocak’ta saat 22.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Yenişehir Şehitler Camisi’ndeki bağış kutusunun 2 adet asma kilidini kırarak, henüz tespit edilemeyen miktarda para çaldığını kaydetti. Polis, 18 Ocak’ta tutuklanan zanlının gönüllü bir ifade verdiğini kaydetti. Soruşturmanın yeni başladığını, zanlının benzer vakalarla bağlantısının olup olmadığını araştıracaklarını belirten 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.