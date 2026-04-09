“Cami ve külliyenin güneş enerji işini KIB-TEK YK üyesi Barış Tilki yapıyor”

Eylemcilere hakaret eden KIB-TEK Yönetim Kurulu üyesi Barış Tilki’nin yasadışı biçimde güneş paneli işi yaptığı ortaya çıktı. EL-SEN, “Solar Enerji” isimli şirketin sahibinin Tilki olduğunu kanıtladı

KIB- TEK Yönetim Kurulu Üyesi Barış Tilki Meclis önünde gerçekleştirilen eylemlerde Başbakan Ünal Üstel ile fotoğraf paylaşarak eylemcileri hedef almış, "Köpekler istedi diye atlar ölmez" şeklinde paylaşım yapmıştı.

KIB-TEK YK üyesi yasaya aykırı davranıyor

KIB-TEK Yasası’na göre, idare üyeleri atandıkları tarihten itibaren üç ay içinde, atandıkları tarihte sahip oldukları veya kendi yararlarına doğrudan ya da dolaylı olarak ilgileri bulunan herhangi bir elektrik işletmesindeki tüm hisseleri satmak veya elden çıkarmak zorundadır.

Yasaya göre, idare üyelerinin görevde bulundukları süre boyunca elektrik işletmelerine ait hisse satın almaları veya kendi yararları için bu işletmelerle ilişki kurmaları yasaktır.

İdarenin herhangi bir üyesinin, vasiyet veya tevarüs sonucu herhangi bir elektrik işletmesi hissesine hak kazanması halinde, söz konusu hisseleri hak kazandığı tarihten itibaren üç ay içinde satması veya elden çıkarması gerekiyor.

Yasa kurallarına aykırı olarak herhangi bir elektrik işletmesi hisselerini alıkoyan, satın alan, elde eden veya onlarla ilişki kuran ya da ilişkili kalan idare üyeleri, üyelik hakkından mahrum edilir ve üyeliği boşalmış sayılır.

Tuğcu: Cami ve külliyenin güneş enerji işini Barış Tilki yapıyor

KIB-TEK önünde açıklama yapan EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, “Bu ülkenin halkına ‘köpek’ diyen Barış Tilki bu yönetimde neden vardır? Çünkü burada halk için değil, kendi kurduğu güneş enerji şirketinin işleri için vardır. Bunu elektrik mühendisleri odası da biliyor, bu sektördeki herkes biliyor.” diye konuştu.

Tuğcu, Tilki’nin tek bir görevi olduğunu onun da “Halka hakaret etmek ve kendi şirketinin işlerini yürütmek.” Olduğunu söyledi. Tuğcu, “Bugün külliyede, cami ve külliyenin güneş enerji işini Barış Tilki yapıyor. Orada çalışan insanların çalışma izinleri de yoktur. Çalışma Dairesi’ni göreve çağırıyorum. “Barış Tilki, senin bu topluma ‘köpek’ deme hakkın yoktur” İfadelerini kullandı.